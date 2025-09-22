Скидки
Янчук: нет гарантии, что команда Юханссона найдёт, что нужно Медведеву

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о сотрудничестве чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева и шведского специалиста Томаса Юханссона.

— Что может для этого камбэка ему дать новая команда во главе с Томасом Юханссоном?
— Новая команда должна найти соответствующие средства. Это не так просто. Нет гарантии, что команда найдёт то, что нужно Медведеву. С другой стороны, надо пытаться, потому что годы уходят. Надо сейчас отчаянно бороться за какие-то сдвиги в лучшую сторону, иначе поезд уйдёт, — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

