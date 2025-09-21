Маррей — о работе с Джоковичем: если бы не воспользовался этой возможностью, то пожалел бы

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказался о результатах сотрудничества с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

«Поначалу мне это нравилось, но, очевидно, результаты оказались не такими, как я ожидал, и, уверен, для Джоковича тоже. Тем не менее рад, что согласился. Это была уникальная возможность, и если бы я ею не воспользовался, то пожалел бы об этом. Захватывающая возможность провести время с одним из моих величайших соперников, одним из величайших спортсменов всех времён, попытаться помочь ему. Но, по-моему мнению, если вы хотите хорошо работать тренером, вам нужно проводить много времени с человеком, а это сложно, когда он не живёт рядом с вами», — приводит слова Маррея The Times.