Циципас поделился философскими размышлениями о радостях жизни

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился философскими размышлениями о жизни с подписчиками социальных сетей.

«Жизнь не предупреждает вас о чём-либо хорошем. Она просто незаметно предоставляет это и ждёт, заметите ли вы», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима.