Лоренцо Музетти оценил выход в полуфинал турнира в Чэнду
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду. В матче 1/4 финала он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (144-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Чэнду. 1/4 финала
21 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

«Знал, что он сложный соперник. Я проиграл ему в этом году на Уимблдоне. Он действительно агрессивен, поэтому нужно было сосредоточиться на каждом розыгрыше. Чувствовал, что он показывает хороший теннис, но мне удалось удержаться на высоте, особенно на своей подаче, и я очень рад выйти в полуфинал. Я буду готов к битве», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Чэнду Лоренцо Музетти сыграет с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.

