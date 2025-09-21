Лоренцо Музетти оценил выход в полуфинал турнира в Чэнду

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал выход в полуфинал турнира АТР-250 в китайском Чэнду. В матче 1/4 финала он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (144-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

«Знал, что он сложный соперник. Я проиграл ему в этом году на Уимблдоне. Он действительно агрессивен, поэтому нужно было сосредоточиться на каждом розыгрыше. Чувствовал, что он показывает хороший теннис, но мне удалось удержаться на высоте, особенно на своей подаче, и я очень рад выйти в полуфинал. Я буду готов к битве», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Чэнду Лоренцо Музетти сыграет с казахстанским теннисистом Александром Шевченко.