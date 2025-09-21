Италия, Чехия и Россия выиграли 17 из последнего 21 розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг

Сборные Италии, Чехии и России уверенно лидируют по количеству выигранных титулов Кубка Билли Джин Кинг за последний 21 год. На троих команды выиграли 17 трофеев.

Сегодня, 21 сентября, женская сборная Италии по теннису одержала победу на Кубке Билли Джин Кинг — 2025, финальный раунд которого проходил в китайском Шэньчжене. Итальянки защитили свой прошлогодний титул. Итальянки победили американок с общим счётом 2-0. В 2024 году итальянские теннисистки обыграли в финале сборную Словакии со счётом 2-0.

Данный трофей стал шестым для Италии за 21 год. По данному показателю они догнали Чехию. У России пять титулов за этот период.