Чесноков оценил прогресс Мирры Андреевой в текущем сезоне

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков отреагировал на прогресс пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой в текущем сезоне.

«Ей 18 лет, и уже у неё есть как очень хорошие победы, так и досадные поражения. Сезон ещё не окончен, будем надеяться, что её дальнейшие шаги в теннисе дадут ещё больше опыта и как игрок она будет совершенствоваться и прогрессировать. У неё очень хороший тренер, Кончита Мартинес, которая выигрывала Уимблдон», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

На прошедшем US Open — 2025 в одиночном разряде Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд в третьем круге (5:7, 2:6). В парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер Мирра дошла до четвертьфинала, девушки уступили соотечественнице Веронике Кудерметовой и бельгийке Элисе Мертенс (4:6, 2:6).