«Исполнение сыграло огромную роль». Фриц — о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в матче Кубке Лэйвера — 2025. Тейлор победил со счётом 6:3, 6:2.

— Это был ваш четвёртый матч с Карлосом. Что сегодня сыграло решающую роль? Стратегия? Исполнение?

— Да, исполнение сыграло огромную роль. То, что я сделал лучше всего сегодня и чего раньше мне не хватало против топ-игроков, — это по-настоящему доверять себе в важных моментах, брать инициативу без страха. Против топ-10 если быть слишком осторожным, они тебе ничего не подарят. На Уимблдоне, в тай-брейке четвёртого сета, у меня были два важных удара справа, к которым я отнёсся слишком аккуратно. Хотелось бы вернуться назад и размашисто пробить по мячу. Если ошибусь — так тому и быть. Я именно так и поступил. Увеличил среднюю скорость ударов с задней линии. В другой день это могло закончиться плохо — слишком много невынужденных ошибок, но сегодня должен был так сделать, учитывая, насколько медленное покрытие, — сказал Фриц на пресс-конференции.