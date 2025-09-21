Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Исполнение сыграло огромную роль». Фриц — о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера

«Исполнение сыграло огромную роль». Фриц — о победе над Алькарасом на Кубке Лэйвера
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе над лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в матче Кубке Лэйвера — 2025. Тейлор победил со счётом 6:3, 6:2.

— Это был ваш четвёртый матч с Карлосом. Что сегодня сыграло решающую роль? Стратегия? Исполнение?
— Да, исполнение сыграло огромную роль. То, что я сделал лучше всего сегодня и чего раньше мне не хватало против топ-игроков, — это по-настоящему доверять себе в важных моментах, брать инициативу без страха. Против топ-10 если быть слишком осторожным, они тебе ничего не подарят. На Уимблдоне, в тай-брейке четвёртого сета, у меня были два важных удара справа, к которым я отнёсся слишком аккуратно. Хотелось бы вернуться назад и размашисто пробить по мячу. Если ошибусь — так тому и быть. Я именно так и поступил. Увеличил среднюю скорость ударов с задней линии. В другой день это могло закончиться плохо — слишком много невынужденных ошибок, но сегодня должен был так сделать, учитывая, насколько медленное покрытие, — сказал Фриц на пресс-конференции.

Материалы по теме
Маррей — об Алькарасе: его теннис напоминает мне о Роналдиньо, которого я любил в детстве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android