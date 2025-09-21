Скидки
«Недостатка адреналина точно не было». Фриц — о Федерере и Карри на матче Кубка Лэйвера

«Недостатка адреналина точно не было». Фриц — о Федерере и Карри на матче Кубка Лэйвера
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что чувствовал, когда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провели жеребьёвку его матча на Кубке Лэйвера, где он встречался с испанцем Карлосом Алькарасом.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

— Когда Стеф Карри и Федерер вышли перед матчем, ты почувствовал, что энергия изменилась? Какое это произвело на тебя впечатление?
— Это было безумие. Трудно не зарядиться энергией, когда так представляют твой матч. Понимаешь, о чём я? В этом матче недостатка адреналина точно не было, — сказал Фриц на пресс-конференции.

Роджер Федерер и Стефен Карри посетили матч Алькараса и Фрица на Кубке Лэйвера
