«Недостатка адреналина точно не было». Фриц — о Федерере и Карри на матче Кубка Лэйвера

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что чувствовал, когда 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри провели жеребьёвку его матча на Кубке Лэйвера, где он встречался с испанцем Карлосом Алькарасом.

— Когда Стеф Карри и Федерер вышли перед матчем, ты почувствовал, что энергия изменилась? Какое это произвело на тебя впечатление?

— Это было безумие. Трудно не зарядиться энергией, когда так представляют твой матч. Понимаешь, о чём я? В этом матче недостатка адреналина точно не было, — сказал Фриц на пресс-конференции.