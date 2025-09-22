Скидки
«Легенды тенниса, которые радуются моей игре». Фриц — о Макинрое и Агасси на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, каково играть под руководством Джона Макинроя и Андре Агасси на Кубке Лэйвера.

— Тейлор, ты играл под руководством Макинроя, а теперь под руководством Андре Агасси. Насколько повлиял его энтузиазм у корта на твою победу?
— Здорово видеть, насколько он вовлечён. Честно говоря, думаю, это одинаково и с тем и с другим. Невозможно увидеть Джона или Андре, так заряженных во время матча, и не заразиться этой энергией. Оба были очень активны на скамейке, и мне это очень нравится. Это легенды тенниса, которые искренне радуются моей игре. Это невероятно, — сказал Фриц на пресс-конференции.

Напомним, Джон Макинрой был капитаном сборной мира момента появления турнира в 2017-м. С этого года команду возглавляет Андре Агасси.

