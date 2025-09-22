Алькарас и Рууд обыграли Михельсена и Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025

В ночь с 21 на 22 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025 в парном разряде, в котором испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд обыграли американцев Алекса Михельсена и Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Алькарас и Рууд принесли сборной Европы три очка. Счёт стал 9:6 в пользу команды мира.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас и Рууд два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Михельсена и Опелки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее на Кубке Лэйвера чех Якуб Меншик сыграет с австралийцем Алексом де Минором.