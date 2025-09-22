Скидки
Теннис

Карлос Алькарас/Каспер Рууд — Алекс Михельсен/Райлли Опелка, результат матча 22 сентября, счёт 2:0, Кубок Лэйвера

Алькарас и Рууд обыграли Михельсена и Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии

В ночь с 21 на 22 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился очередной матч Кубка Лэйвера — 2025 в парном разряде, в котором испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд обыграли американцев Алекса Михельсена и Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 22:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Алькарас К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
А. Михельсен Р. Опелка

Алькарас и Рууд принесли сборной Европы три очка. Счёт стал 9:6 в пользу команды мира.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Алькарас и Рууд два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Михельсена и Опелки семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее на Кубке Лэйвера чех Якуб Меншик сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Календарь Кубка Лэйвера - 2025
Сетка Кубка Лэйвера - 2025
