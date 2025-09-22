Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор — о Федерере: этот парень — легенда

Де Минор — о Федерере: этот парень — легенда
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о присутствии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера — 2025.

«Этот парень — легенда», — написал де Минор на своей странице в социальных сетях.

Кубок Лэйвера — 2025 проходит в Сан-Франциско (США). Турнир продлится до 22 сентября. Ранее журнал Forbes объявил, что состояние 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера оценивается в $ 1,1 млрд до вычета налогов и агентских комиссий. Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд.

Материалы по теме
Алькарас и Рууд обыграли Михельсена и Опелку в матче Кубка Лэйвера — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android