Де Минор — о Федерере: этот парень — легенда

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о присутствии 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Кубке Лэйвера — 2025.

«Этот парень — легенда», — написал де Минор на своей странице в социальных сетях.

Кубок Лэйвера — 2025 проходит в Сан-Франциско (США). Турнир продлится до 22 сентября. Ранее журнал Forbes объявил, что состояние 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарского теннисиста Роджера Федерера оценивается в $ 1,1 млрд до вычета налогов и агентских комиссий. Федерер является одним из семи спортсменов, чей доход до вычета налогов за карьеру превысил $ 1 млрд.