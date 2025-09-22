Скидки
«Это было так эмоционально». Федерер — о слезах после окончания карьеры

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил о своём последнем матче в карьере. Роджер завершил карьеру в 2022 году, сыграв в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера.

«Я почувствовал облегчение. Ты живёшь с надеждой, что когда-то твоё тело вернётся в тонус. Но как только я это принял, то завершение стало замечательным. Я не планировал заранее, что разделю окончание карьеры с Рафой. Так просто случилось. И, мне кажется, это придало еще большей аутентичности.

Я чувствовал, что Рафа рядом со мной, – и это стало идеальным завершением, учитывая всю историю, все матчи, которые мы сыграли друг против друга. Потом я понял, что больше не вернусь, – и это было так эмоционально, но в то же время и так спокойно. Ведь я смог разделить этот момент с командой, соперниками, семьёй и болельщиками», — сказал Федерер в подкасте у Энди Роддика.

