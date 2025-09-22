«Пришлось показать лучший теннис». У Ибин — о победе над Даниилом Медведевым в Ханчжоу

196-я ракетка мира китайский теннисист У Ибин прокомментировал победу над чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Ибин обыграл Даниила со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4.

«Немного повезло во втором сете, но я выкладывался на полную. Очевидно, что болельщики поддерживали меня, словно дома. Даниил — один из самых жёстких соперников на туре, особенно для моего стиля. Его действительно сложно обыграть, и мне пришлось показать лучший теннис, чтобы остаться в матче. Рад, что это получилось сегодня», — приводит слова Ибина официальный сайт ATP.