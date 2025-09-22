Ига Швёнтек вышла в лидеры по количеству побед в сезоне-2025

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в лидеры по количеству побед в сезоне-2025. На данный момент она выиграла 57 матчей. По данному показателю Швёнтек обошла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко.

Вчера, 21 сентября, Швёнтек одержала победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В финале она обыграла россиянку Екатерину Александрову. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.

Отметим, что 24-летняя Ига Швёнтек завоевала 25-й титул категории WTA в своей карьере и второй в 2025 году. Она выиграла 14 из 15 последних встреч.