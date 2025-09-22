Де Минор обыграл Меншика в матче Кубка Лэйвера

В ночь с 21 на 22 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором чешский теннисист Якуб Меншик проиграл представителю Австралии Алексу де Минору со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, сборная мира ведёт у команды Европы со счётом 12-6.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Меншик семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов. Де Минор сделал один эйс и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем матче испанец Карлос Алькарас встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.