Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Алекс де Минор, результат матча 22 сентября, счёт 0:2, Кубок Лэйвера

Де Минор обыграл Меншика в матче Кубка Лэйвера
Комментарии

В ночь с 21 на 22 сентября на кортах «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч Кубка Лэйвера — 2025, в котором чешский теннисист Якуб Меншик проиграл представителю Австралии Алексу де Минору со счётом 3:6, 4:6. Таким образом, сборная мира ведёт у команды Европы со счётом 12-6.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Меншик семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов. Де Минор сделал один эйс и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем матче испанец Карлос Алькарас встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Комментарии
