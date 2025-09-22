Карлос Алькарас победил Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера
Поделиться
Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 21-й номер рейтинга 27-летнего спортсмена из Аргентины Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:2, 6:1.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 02:25 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Матч продолжался 1 час 12 минут. Испанский спортсмен в этой встрече не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету аргентинца одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.
Счёт стал 12:9 в пользу команды мира.
Далее на Кубке Лэйвера сыграют немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фриц. Встреча запланирована на 22 сентября на 4 утра по московскому времени.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
03:49
-
02:06
-
00:59
-
00:53
-
00:52
-
00:36
-
00:21
-
00:02
- 21 сентября 2025
-
23:42
-
23:31
-
22:59
-
22:55
-
22:44
-
22:32
-
21:57
-
21:31
-
21:30
-
21:08
-
20:58
-
20:46
-
20:43
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:17
-
19:05
-
18:39
-
18:29
-
17:59
-
17:59
-
17:51
-
17:28
-
16:57
-
16:35
-
16:27