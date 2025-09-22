Скидки
Теннис

Карлос Алькарас — Франсиско Серундоло, результат матча 22 сентября 2025, счёт 2:0, Кубок Лэёвера

Карлос Алькарас победил Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера
Комментарии

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 21-й номер рейтинга 27-летнего спортсмена из Аргентины Франсиско Серундоло в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:2, 6:1.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 02:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Матч продолжался 1 час 12 минут. Испанский спортсмен в этой встрече не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 возможных. На счету аргентинца одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

Счёт стал 12:9 в пользу команды мира.

Далее на Кубке Лэйвера сыграют немецкий теннисист Александр Зверев и американец Тейлор Фриц. Встреча запланирована на 22 сентября на 4 утра по московскому времени.

