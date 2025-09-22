Тейлор Фриц победил Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера

Пятая ракетка мира 27-летний теннисист из США Тейлор Фриц обыграл 28-летнего спортсмена из Германии Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 7:6. Таким образом, сборная мира выиграла у команды Европы со счётом 15-9.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Американский теннисист в этой встрече сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету Александра Зверева две подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

В предыдущем матче испанец Карлос Алькарас обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.