Тейлор Фриц победил Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера
Пятая ракетка мира 27-летний теннисист из США Тейлор Фриц обыграл 28-летнего спортсмена из Германии Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 7:6. Таким образом, сборная мира выиграла у команды Европы со счётом 15-9.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Американский теннисист в этой встрече сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету Александра Зверева две подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.
В предыдущем матче испанец Карлос Алькарас обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.
