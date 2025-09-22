Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я выложился на полную». Зверев — о поражении от Фрица на Кубке Лэйвера

«Я выложился на полную». Зверев — о поражении от Фрица на Кубке Лэйвера
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от пятого номера мирового рейтинга американца Тейлора Фрица в матче Кубка Лэйвера — 2025. Александр проиграл со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Фриц играет потрясающе. В лучшей форме он может довести до белого каления любого. Я выложился на полную и был близок к тому, чтобы выиграть сет, но не воспользовался своими возможностями. Я не играл в теннис две недели после Открытого чемпионата США из-за проблем со спиной. Мне сделали две инъекции. Пока он держится; надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Материалы по теме
Тейлор Фриц победил Александра Зверева в матче Кубка Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android