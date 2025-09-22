«Я выложился на полную». Зверев — о поражении от Фрица на Кубке Лэйвера
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от пятого номера мирового рейтинга американца Тейлора Фрица в матче Кубка Лэйвера — 2025. Александр проиграл со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Фриц играет потрясающе. В лучшей форме он может довести до белого каления любого. Я выложился на полную и был близок к тому, чтобы выиграть сет, но не воспользовался своими возможностями. Я не играл в теннис две недели после Открытого чемпионата США из-за проблем со спиной. Мне сделали две инъекции. Пока он держится; надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Зверева Punto de Break.
