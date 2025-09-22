Скидки
Главная Теннис Новости

«Меня Карлос не волнует. Верь в себя». Фонсека — Серундоло во время матча с Алькарасом

«Меня Карлос не волнует. Верь в себя». Фонсека — Серундоло во время матча с Алькарасом
42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека во время матча аргентинца Франсиско Серундоло и испанца Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера — 2025 дал совет своему товарищу по команде. Серундоло проиграл Алькарасу со счётом 2:6, 1:6.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 02:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Я знаю, что он — Карлос. Все знают, насколько он хорош. Но можно победить любого. Да, он играет невероятно. Но меня Карлос совершенно не волнует. Верь в себя», — сказал Фонсека на корте.

По итогам Кубка Лэйвера — 2025 команда мира обыграла сборную Европы со счётом 15:9. В решающем матче американец Тейлор Фриц обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир
