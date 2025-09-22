«Меня Карлос не волнует. Верь в себя». Фонсека — Серундоло во время матча с Алькарасом
42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека во время матча аргентинца Франсиско Серундоло и испанца Карлоса Алькараса на Кубке Лэйвера — 2025 дал совет своему товарищу по команде. Серундоло проиграл Алькарасу со счётом 2:6, 1:6.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 02:25 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
«Я знаю, что он — Карлос. Все знают, насколько он хорош. Но можно победить любого. Да, он играет невероятно. Но меня Карлос совершенно не волнует. Верь в себя», — сказал Фонсека на корте.
По итогам Кубка Лэйвера — 2025 команда мира обыграла сборную Европы со счётом 15:9. В решающем матче американец Тейлор Фриц обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
