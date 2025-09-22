Скидки
«Поражение от Фрица было тяжёлым для меня». Алькарас — об итогах Кубка Лэйвера — 2025

«Поражение от Фрица было тяжёлым для меня». Алькарас — об итогах Кубка Лэйвера — 2025
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итоги Кубка Лэйвера — 2025. Команда Европы проиграла сборной мира со счётом 9:15.

«Субботний вечер был тяжёлым. Поражение от Тейлора было тяжёлым для меня, но я знал, что сегодня у меня есть ещё один шанс. Думаю, я показал отличный теннис, как в парном, так и в одиночном разряде. Я люблю эти соревнования за возможность провести время с соперниками, лучше узнать друг друга и поучиться у них. Эта неделя была очень энергичной», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Карлос Алькарас в одиночном разряде проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 2:6) и победил аргентинца Франсиско Серундоло (6:2, 6:1). В парном разряде испанец с Якубом Меншиком обыграл Тейлора Фрица и Алекса Михельсена (7:6 (9:7), 6:4) и в дуэте с Каспером Руудом оказался сильнее Михельсена и Райлли Опелки (7:6 (7:4), 6:1).

