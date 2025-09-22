«Сегодня нас ждёт веселье». Тейлор Фриц поделился эмоциями от победы на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о победе сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025. Команда обыграла сборную Европы со счётом 15:9.

«Сегодня вечером нас ждёт веселье. Обязательно откроем шампанское в раздевалке через несколько минут. Когда видишь, как ребята на скамейке заряжаются энергией, когда такая легенда спорта, как Андре, который вскакивает со своего места и болеет за меня, — невозможно не загореться и не выложиться на полную», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

На Кубке Лэйвера — 2025 Тейлор Фриц в одиночном разряде обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:2) и немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (7:4). В парном разряде Тейлор с Алексом Михельсеном уступил Алькарасу и Якубу Меншику (6:7 (7:9), 4:6).