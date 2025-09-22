«У Карлоса есть минимум 17 вариантов для каждой ситуации». Рууд — об игре с Алькарасом
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом на Кубке Лэйвера — 2025. Карлос и Каспер обыграли американцев Алекса Михельсена и Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Кубок Лэйвера. Финал
21 сентября 2025, воскресенье. 22:25 МСК
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
К. Алькарас К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Алекс Михельсен
Райлли Опелка
А. Михельсен Р. Опелка
«У Карлоса есть как минимум 17 вариантов для каждой ситуации. Я просто сказал ему выбрать лучший. Обычно он выбирает самый сложный вариант, и он срабатывает, поэтому сказал ему действовать», — приводит слова Рууда We Love Tennis.
По итогам соревнований команда Европы проиграла сборной мира со счётом 9:15. В решающем матче немец Александр Зверев уступил американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7 (4:7).
