«У Карлоса есть минимум 17 вариантов для каждой ситуации». Рууд — об игре с Алькарасом

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре с лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом на Кубке Лэйвера — 2025. Карлос и Каспер обыграли американцев Алекса Михельсена и Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

«У Карлоса есть как минимум 17 вариантов для каждой ситуации. Я просто сказал ему выбрать лучший. Обычно он выбирает самый сложный вариант, и он срабатывает, поэтому сказал ему действовать», — приводит слова Рууда We Love Tennis.

По итогам соревнований команда Европы проиграла сборной мира со счётом 9:15. В решающем матче немец Александр Зверев уступил американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7 (4:7).