«Счастье — ключ к успеху». Рууд — об уроках, которые он вынес на Кубке Лэйвера — 2025

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, почему считает Кубок Лэйвера особенным событием, а также назвал две идеи, которые вынес из участия на этом турнире в этом году.

«Было очень интересно провести столько времени с теннисистами другого поколения. Я учился у своих товарищей и соперников, а Янник Ноа дал нам две интересные идеи, которые, как я считаю, всем стоит взять с собой на азиатский тур: счастье — это ключ к успеху, и что бы ты ни делал, делай это с радостью», — приводит слова Рууда Punto de Break.

По итогам Кубка Лэйвера — 2025 команда Европы проиграла сборной мира со счётом 9:15. В решающем матче немец Александр Зверев уступил американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7 (4:7).