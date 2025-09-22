«Боролись до конца, но победа была не нашей!» Алькарас подвёл итоги Кубка Лэйвера — 2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост после поражения на Кубке Лэйвера — 2025. Сборная Европы уступила команде мира со счётом 9:15.

«Мы боролись до самого конца, но так сложилось, что победа была не нашей! Поздравляю команду мира с победой на Кубке Лэйвера в Сан-Франциско! Несмотря ни на что, это была потрясающая неделя вместе в составе команды!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Карлос Алькарас в одиночном разряде проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 2:6) и победил аргентинца Франсиско Серундоло (6:2, 6:1). В парном разряде испанец с Якубом Меншиком обыграл Тейлора Фрица и Алекса Михельсена (7:6 (9:7), 6:4) и в дуэте с Каспером Руудом оказался сильнее Михельсена и Райлли Опелки (7:6 (7:4), 6:1).