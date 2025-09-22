Скидки
Главная Теннис Новости

Агасси подшутил над Алькарасом во время торжественной речи на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Андре Агасси, во главе с которым сборная мира выиграла Кубок Лэйвера, во время своей торжественной речи после победы подшутил над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Алькарас сыграл на турнире за сборную Европы.

«Огромная честь — стоять на корте и смотреть на то, что вы делаете. Это потрясающе, и мне нравится каждая секунда этого. Я желаю вам самого светлого будущего.

Карлос, не будь так жаден с «Большими шлемами», поделись ими с твоими братьями по команде, ради бога!» – приводит слова Агасси Tennis Channel.

Алькарас является самым молодым первой ракеткой мира и обладателем шести титулов «Большого шлема».

Кубок Лэйвера — 2025 выиграла сборная мира, её тренером на время турнира стал американец Андре Агасси.

