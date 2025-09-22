Будут ли ещё титулы у Даниила Медведева?

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев последний раз сыграл в финале в марте 2024 года, уступив испанцу Карлосу Алькарасу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Последний титул россиянин завоевал на «Мастерсе» в Риме в 2023 году.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: Будут ли ещё титулы у Даниила Медведева?

В этом сезоне на турнирах «Большого шлема» Даниил Медведев проиграл в первом круге на US Open, Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На Australian Open россиянин дошёл до второго круга.

Ранее стало известно, что Медведев пригласил в свою команду шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке.