«Следующий год — наш!» Якуб Меншик опубликовал пост по итогам Кубка Лэйвера — 2025

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в социальных сетях опубликовал пост после поражения команды Европы на Кубке Лэйвера — 2025.

«Отдали все силы!!! Безумная неделя с ещё более безумными воспоминаниями! Очень горжусь этой командой, следующий год — наш! Спасибо всем!» — написал Меншик в социальных сетях.

Сборная мира обыграла команду Европы со счётом 15:9. Якуб Меншик в одиночном разряде обыграл американца Алекса Михельсена со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 1:0 (10:8) и уступил австралийцу Алексу де Минору (3:6, 4:6). В парном разряде с испанцем Карлосом Алькарасом чех победил американский дуэт Тейлора Фрица и Алекса Михельсена (7:6 (9:7), 6:4).