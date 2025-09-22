Де Минор — о матче с Меншиком: привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь этим

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе над чехом Якубом Меншиком (17-й в рейтинге) на Кубке Лэйвера — 2025. Де Минор отыграл пять брейк-пойнтов и победил со счётом 6:3, 6:4.

«Я так привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь именно этим. Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной мира. Это отличный командный турнир. Я отдаюсь на полную каждый раз, когда выхожу на корт, и рад, что смог принести пару побед команде мира на этих выходных», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

По итогам соревнований сборная мира обыграла команду Европы со счётом 15:9.