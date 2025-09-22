Де Минор — о матче с Меншиком: привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь этим
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе над чехом Якубом Меншиком (17-й в рейтинге) на Кубке Лэйвера — 2025. Де Минор отыграл пять брейк-пойнтов и победил со счётом 6:3, 6:4.
Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Алекс де Минор
А. де Минор
«Я так привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь именно этим. Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной мира. Это отличный командный турнир. Я отдаюсь на полную каждый раз, когда выхожу на корт, и рад, что смог принести пару побед команде мира на этих выходных», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.
По итогам соревнований сборная мира обыграла команду Европы со счётом 15:9.
