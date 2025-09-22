Скидки
Теннис

Де Минор — о матче с Меншиком: привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь этим

Де Минор — о матче с Меншиком: привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь этим
Комментарии

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о победе над чехом Якубом Меншиком (17-й в рейтинге) на Кубке Лэйвера — 2025. Де Минор отыграл пять брейк-пойнтов и победил со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Лэйвера. Финал
22 сентября 2025, понедельник. 00:30 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я так привык отыгрывать брейк-пойнты. Зарабатываю на жизнь именно этим. Я ведь не подаван, как некоторые игроки в сборной мира. Это отличный командный турнир. Я отдаюсь на полную каждый раз, когда выхожу на корт, и рад, что смог принести пару побед команде мира на этих выходных», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

По итогам соревнований сборная мира обыграла команду Европы со счётом 15:9.

Материалы по теме
Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир
Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир
