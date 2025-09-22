Скидки
Теннис

Валентен Руае — Кортентен Муте, результат матча 22 сентября, счёт 2:0, 1/2 финала турнира в Ханчжоу

Валентен Руае вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, где может сыграть с Бубликом
88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В полуфинале он обыграл соотечественника Корентена Муте со счётом 6:3, 6:2.

Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 12:40 МСК
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Руае два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муте четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За титул Валентен Руае поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — У Ибин (Китай).

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.

Календарь турнира в Хначжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
