Валентен Руае вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, где может сыграть с Бубликом

88-я ракетка мира французский теннисист Валентен Руае вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В полуфинале он обыграл соотечественника Корентена Муте со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Руае два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Муте четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За титул Валентен Руае поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — У Ибин (Китай).

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.