Алехандро Табило обыграл Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Чэнду
Поделиться
83-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл американца Брэндона Накашиму, являющегося 33-й ракеткой мира, в полуфинальном матче открытого чемпионата Чэнду. Встреча завершилась со счётом 0:2 (4:6, 6:7 (0:7). Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Чэнду. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 12:10 МСК
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 0
|
|7 7
Алехандро Табило
А. Табило
За время игры Табило сделал 11 эйсов, не допустил двойных ошибок, реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Накашимы девять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале открытого чемпионата Чэнду Табило сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) и представителем Казахстана Александром Шевченко (88-е место в мировом рейтинге).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
14:21
-
14:10
-
14:05
-
13:37
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:39
-
11:22
-
11:20
-
10:47
-
10:32
-
10:15
-
09:50
-
08:30
-
05:45
-
03:49
-
02:06
-
00:59
-
00:53
-
00:52
-
00:36
-
00:21
-
00:02
- 21 сентября 2025
-
23:42
-
23:31
-
22:59
-
22:55