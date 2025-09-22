Алехандро Табило обыграл Брэндона Накашиму в полуфинале турнира в Чэнду

83-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило обыграл американца Брэндона Накашиму, являющегося 33-й ракеткой мира, в полуфинальном матче открытого чемпионата Чэнду. Встреча завершилась со счётом 0:2 (4:6, 6:7 (0:7). Матч продолжался 1 час 34 минуты.

За время игры Табило сделал 11 эйсов, не допустил двойных ошибок, реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Накашимы девять подач навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале открытого чемпионата Чэнду Табило сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (девятая ракетка мира) и представителем Казахстана Александром Шевченко (88-е место в мировом рейтинге).