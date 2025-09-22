Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине

87-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла представительницу Австралии Арину Родионову (243-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Родионовой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в основную сетку турнира в Пекине Анастасия Захарова поспорит с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.