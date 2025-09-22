Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине

Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

87-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале она обыграла представительницу Австралии Арину Родионову (243-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Захарова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Родионовой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в основную сетку турнира в Пекине Анастасия Захарова поспорит с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

Материалы по теме
Валентен Руае вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу, где может сыграть с Бубликом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android