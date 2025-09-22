Скидки
Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Пекине, где сыграют 10 россиянок

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Пекине, где сыграют 10 россиянок
Комментарии

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В основной сетке соревнований заявлено 10 российских теннисисток: Мирра Андреева (четвёртый номер посева), Екатерина Александрова (9), Диана Шнайдер (17), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова (24), Анна Калинская (28), Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Анна Блинкова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными стартовыми матчами.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Стартовые матчи (частично):

  • Ига Швёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) или Юань Юэ (Китай, WC);
  • Анна Калинская (Россия, 28) — Энн Ли (США) или Камилла Осорио (Колумбия);
  • Людмила Самсонова (Россия, 19) — Лоис Буассон (Франция) или победитель квалификации;
  • Наоми Осака (Япония, 12) — квалифаер;
  • Мирра Андреева (Россия, 4) — Чжу Линь (Китай, WC) или победитель квалификации;
  • Диана Шнайдер (Россия, 17) — Майя Джойнт (Австралия) или победитель квалификации;
  • Дарья Касаткина (Австралия, 14) — Сонай Картал (Великобритания) или Алисия Паркс (США);
  • Анастасия Потапова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия);
  • Полина Кудерметова (Россия) — победитель квалификации;
  • Вероника Кудерметова (Россия, 24) — Магда Линетт (Польша) или Бьянка Андрееску (Канада, SR);
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Лаура Зигемунд (Германия) или Кэти Макнелли (США);
  • Екатерина Александрова (Россия, 9)Анна Блинкова (Россия) или Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Кори Гауфф (США, 2) — Камилла Рахимова (Россия) или Лючия Бронцетти (Италия).

Действующей чемпионкой соревнований в Пекине является американка Кори Гауфф.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
