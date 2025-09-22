Стала известна сетка турнира ATP-500 в Токио, где сыграют Алькарас, Фриц, Рууд и Руне
Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В основной сетке соревнований не заявлено ни одного россиянина. Первым сеяным является испанский теннисист Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с матчами первого круга.
Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Матчи первого круга (частично):
- Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Баэс (Аргентина);
- Фрэнсис Тиафо (США, 8) — победитель квалификации (Q);
- Каспер Рууд (Норвегия. 4) - Синтаро Мочизуки (Япония, WC);
- Хауме Мунар (Испания) — Маттео Берреттини (Италия);
- Даниэль Альтмайер (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 7);
- Хамад Меджедович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания, 3);
- Габриэль Диалло (Канада) — Тейлор Фриц (США, 2).
