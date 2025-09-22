Итальянец Музетти обыграл казахстанца Шевченко в полуфинале турнира в Чэнду

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти обыграл казахстанского теннисиста Александра Шевченко, являющегося 88-й ракеткой мира, в полуфинальном матче турнира в Чэнду. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:1).

Во время матча оба соперника сделали по три подачи навылет. На счету обоих спортсменов оказалось по одной двойной ошибке. Музетти реализовал три брейк-пойнта из семи.

В финале открытого чемпионата Чэнду итальянец Музетти сыграет против чилийского теннисиста Алехандро Табило, который в полуфинале обыграл американца Брэндона Накашиму. Финальный матч запланирован на вторник, 23 сентября.