Итальянец Музетти обыграл казахстанца Шевченко в полуфинале турнира в Чэнду
Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти обыграл казахстанского теннисиста Александра Шевченко, являющегося 88-й ракеткой мира, в полуфинальном матче турнира в Чэнду. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:1).
Чэнду. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Александр Шевченко
А. Шевченко
Во время матча оба соперника сделали по три подачи навылет. На счету обоих спортсменов оказалось по одной двойной ошибке. Музетти реализовал три брейк-пойнта из семи.
В финале открытого чемпионата Чэнду итальянец Музетти сыграет против чилийского теннисиста Алехандро Табило, который в полуфинале обыграл американца Брэндона Накашиму. Финальный матч запланирован на вторник, 23 сентября.
