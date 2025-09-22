Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянец Музетти обыграл казахстанца Шевченко в полуфинале турнира в Чэнду

Итальянец Музетти обыграл казахстанца Шевченко в полуфинале турнира в Чэнду
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти обыграл казахстанского теннисиста Александра Шевченко, являющегося 88-й ракеткой мира, в полуфинальном матче турнира в Чэнду. Встреча продлилась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:1).

Чэнду. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:10 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Во время матча оба соперника сделали по три подачи навылет. На счету обоих спортсменов оказалось по одной двойной ошибке. Музетти реализовал три брейк-пойнта из семи.

В финале открытого чемпионата Чэнду итальянец Музетти сыграет против чилийского теннисиста Алехандро Табило, который в полуфинале обыграл американца Брэндона Накашиму. Финальный матч запланирован на вторник, 23 сентября.

Материалы по теме
Лоренцо Музетти оценил выход в полуфинал турнира в Чэнду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android