Александр Бублик — У Ибин, результат матча 22 сентября, счёт 2:0, 1/2 финала турнира в Ханчжоу

Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В полуфинале он обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3.

Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин

Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Бублик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ибина два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул Александр Бублик поспорит с французским теннисистом Валентеном Руае.

Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.

Календарь турнира в Ханчжоу
Сетка турнира в Хначжоу
