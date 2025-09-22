Александр Бублик уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Ханчжоу
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). В полуфинале он обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3.
Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
У Ибин
У. Ибин
Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Бублик 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ибина два эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За титул Александр Бублик поспорит с французским теннисистом Валентеном Руае.
Турнир в Ханчжоу проходит с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.
