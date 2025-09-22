Скидки
Определились финалисты турнира ATP-250 в Ханчжоу

Комментарии

Сегодня, 22 сентября, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Финал:

В полуфинале соревнований Александр Бублик обыграл китайского теннисиста У Ибина со счётом 6:3, 6:3. Валентен Руае на этом же этапе оказался сильнее соотечественника Корентена Муте (6:3, 6:2). Для Руае финал в Ханчжоу станет дебютным на уровне ATP.

Соревнования в Ханчжоу проходят с 17 по 23 сентября. Действующим чемпионом соревнований является хорватский теннисист Марин Чилич.

Календарь турнира в Хначжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
