Александр Бублик — четвёртый в этом сезоне, кто дошёл до финала на всех покрытиях
19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал четвёртым игроком в этом сезоне, кто вышел в финал на всех покрытиях. Ранее таким достижением могли похвастаться испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.
Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Бублик в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3. Этот финал окажется для Александра 15-м в карьере. За титул казахстанец поспорит с французом Валентеном Руае.
Ранее в этом сезоне Бублик стал чемпионом на травяном турнире в Галле (Германия), а также на грунтовых соревнованиях в Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия).
