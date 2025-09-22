Скидки
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — четвёртый в этом сезоне, кто дошёл до финала на всех покрытиях

Александр Бублик — четвёртый в этом сезоне, кто дошёл до финала на всех покрытиях
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал четвёртым игроком в этом сезоне, кто вышел в финал на всех покрытиях. Ранее таким достижением могли похвастаться испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Ханчжоу. 1/2 финала
22 сентября 2025, понедельник. 14:40 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин

Бублик в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3. Этот финал окажется для Александра 15-м в карьере. За титул казахстанец поспорит с французом Валентеном Руае.

Ранее в этом сезоне Бублик стал чемпионом на травяном турнире в Галле (Германия), а также на грунтовых соревнованиях в Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия).

Календарь турнира в Ханчжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
