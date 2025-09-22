Александр Бублик — четвёртый в этом сезоне, кто дошёл до финала на всех покрытиях

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал четвёртым игроком в этом сезоне, кто вышел в финал на всех покрытиях. Ранее таким достижением могли похвастаться испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Бублик в полуфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) обыграл представителя Китая У Ибина со счётом 6:3, 6:3. Этот финал окажется для Александра 15-м в карьере. За титул казахстанец поспорит с французом Валентеном Руае.

Ранее в этом сезоне Бублик стал чемпионом на травяном турнире в Галле (Германия), а также на грунтовых соревнованиях в Гштааде (Швейцария) и Кицбюэле (Австрия).