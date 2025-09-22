Рик Маччи — о Мирре Андреевой: когда она попадёт в топ-два — её уже не сдвинешь

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, высказался о перспективах пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Без сомнений, новый шериф в городе — Мирра Андреева. Она одна из лучших молодых талантов, которых я видел за долгое время. И вот почему: ментально она совсем другая — безжалостный боец. Более зрелая. Что она делает немного иначе — меняет направление мяча очень рано в розыгрыше. И мы все знаем, что между смелостью и глупостью тонкая грань. В конце концов, именно так она играет, и она выводит тебя из зоны комфорта. Это главное, и она делает это с убеждённостью и уверенностью.

Людям нужно отступить на шаг назад и понять: ей всего 18 и она пятая в мире. Я вижу величие, и дело в её игре. Когда она попадёт в топ-один или топ-два — её уже никуда не сдвинешь, потому что у неё слишком сильное соревновательное начало.

На самом деле она очень хорошо двигается, хотя на грунте её движения были немного неуверенными, и ей потребовалось некоторое время, чтобы освоиться на траве, — меня это не беспокоит. Давайте будем честны, большинство турниров проходят на харде. Но Мирра Андреева — настоящая звезда, и я думаю, её будущее так же светло, как и у всех остальных. Победительница «Больших шлемов» с двузначным числом титулов», — приводит слова Маччи Tennis365.