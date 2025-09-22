«В самом спортивном месте в истории». Новак Джокович опубликовал свежие фото

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал свежие фото в социальных сетях. На них он позирует в одном из самых древних стадионов в мире – «Панатинаикос» в Афинах (Греция).

«Несколько (олимп) фото с выходных. Попробовал свой стретч-бэкхенд в самом спортивном месте в истории», — подписал снимки Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, что Джокович вместе с семьёй окончательно переехал в Грецию из Монако.

Джокович является олимпийским чемпионом 2024 года в одиночном разряде. В финале соревнований он одолел испанца Карлоса Алькараса.