Дэвенпорт — об игре сборной США на Кубке Билли Джин Кинг: мы провели отличный турнир

Капитан женской сборной США Линдсей Дэвенпорт прокомментировала выступление команды в финальных стадиях Кубка Билли Джин Кинг – 2025, отметив, что теннисистки провели отличный турнир. Сборная США уступила в финале соревнований Италии со счётом 2:0.

«Каждая команда здесь очень сильная. В нашем первом матче с Казахстаном у соперниц был матчбол. Если бы Эмма не обыграла Путинцеву, кто знает, чем бы всё закончилось. Но я рада, что мы провели отличный турнир. В финале у нас была хорошая возможность, но, честно говоря, обе соперницы показали великолепный теннис. Поздравляю их.

Мы будем продолжать пытаться выиграть. Надеюсь, у нас будет ещё один шанс вернуться сюда, в Шэньчжэнь, в следующем году. Постараемся извлечь уроки из поражения.

Надеюсь, что эти игроки продолжат хорошо выступать до конца сезона. Мне будет интересно следить за сезоном американских теннисисток. Это была отличная неделя», – приводит слова Дэвенпорт The Tennis Gazette.