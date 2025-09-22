Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA — 2025

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и 22-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA – 2025 в парном разряде за счёт высоких мест в Чемпионской гонке. Соревнования пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Фото: wta

Кудерметова и Мертенс стали четвёртой парой, обеспечившей себе путёвку в Эр-Рияд. Ранее этого добились:

Жасмин Паолини/Сара Эррани (обе — Италия);

Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США);

Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Жеребьёвка соревнований пройдёт 1 ноября.

Отметим, что в 2022 году Кудерметова и Мертенс взяли Итоговый турнир WTA, не уступив ни в одном матче.

В текущем сезоне Кудерметова и Мертенс завоевали крупнейший совместный титул — пара выиграла Уимблдон-2025.