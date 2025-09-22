Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андре Агасси — о сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025: это была команда с большой буквы

Андре Агасси — о сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025: это была команда с большой буквы
Комментарии

Американский теннисист Андре Агасси, во главе с которым сборная мира выиграла Кубок Лэйвера, поделился своими эмоциями после победы команды на турнире, отметив, что может считать неделю, во время которой проводились соревнования, одной из самых памятных, проведённых на теннисном корте.

«Каждый сыграл очень важную роль в том, чтобы эта неделя стала одной из самых памятных, что я пережил на теннисном корте. И это многое говорит, ведь я провёл там много лет, в той или иной форме… но это была команда с большой буквы. Я невероятно горжусь моими ребятами. Они оставались невозмутимыми. Никогда не переставали верить», – приводит слова Агасси Punto De Break.

Сборная мира победила на Кубке Лэйвера команду Европы со счётом 15:9.

Материалы по теме
Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир
Европа с Алькарасом осталась без Кубка Лэйвера. Зверев спорил с судьёй и провалил турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android