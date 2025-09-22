Андре Агасси — о сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025: это была команда с большой буквы

Американский теннисист Андре Агасси, во главе с которым сборная мира выиграла Кубок Лэйвера, поделился своими эмоциями после победы команды на турнире, отметив, что может считать неделю, во время которой проводились соревнования, одной из самых памятных, проведённых на теннисном корте.

«Каждый сыграл очень важную роль в том, чтобы эта неделя стала одной из самых памятных, что я пережил на теннисном корте. И это многое говорит, ведь я провёл там много лет, в той или иной форме… но это была команда с большой буквы. Я невероятно горжусь моими ребятами. Они оставались невозмутимыми. Никогда не переставали верить», – приводит слова Агасси Punto De Break.

Сборная мира победила на Кубке Лэйвера команду Европы со счётом 15:9.