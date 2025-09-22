Скидки
Теннис

«Ситуация двоякая». Светлана Кузнецова высказалась о жалобах теннисистов на призовые

Аудио-версия:
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о проблеме призовых в теннисе, приведя в пример US Open.

«Небольшая аналитика. Спортсмены уже давно жалуются и просят повысить призовые на турнирах «Большого шлема» и не только. Пусть даже в этом году на US Open были самые большие призовые в истории, выигрыш победителей и финалистов окупили продажи одного алкогольного коктейля, о котором я уже писала.

Фото: https://t.me/svetlanakuznetsova27

А сколько ещё организаторы «Шлемов» зарабатывают на спонсорах, рекламодателях, сувенирах, продаже прав на трансляции, другой еды и напитков?

Ситуация двоякая: теннис — один из самых высокооплачиваемых видов спорта. Но организаторы имеют гораздо бо́льшую выгоду, чем спортсмены. Теннисисты считают, что они достойны зарабатывать больше, поскольку спортсмены и являются основными шоураннерами. А вы как считаете?» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

