Фриц — о матче со Зверевым: Роддик сказал, что я сыграю лучше, чем с Алькарасом

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц поделился эмоциями после победы на Кубке Лэйвера – 2025 над немецким теннисистом Александром Зверевым (6:3, 7:6 (7:4), вспомнив свой разговор с бывшим американским теннисистом Энди Роддиком.

«Было непросто снова выйти на корт и сыграть так, как я сыграл против Карлоса. Забавно: когда я выходил из отеля, встретил Энди Роддика, с которым раньше почти не общался. Он сказал: «Не переживай, сегодня ты сыграешь ещё лучше», – приводит слова Фрица Punto De Break.

Помимо победы над Зверевым, на Кубке Лэйвера — 2025 Тейлор Фриц в одиночном разряде обыграл испанца Карлоса Алькараса (6:3, 6:2), а также в паре с Алексом Михельсеном уступил Алькарасу и Якубу Меншику (6:7 (7:9), 4:6).

Сборная мира победила на Кубке Лэйвера команду Европы со счётом 15:9.