Федерер заявил, что турниры намеренно замедляют покрытия ради финалов Синнер — Алькарас

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что организаторы турниров ATP намеренно замедляют покрытия, чтобы до финалов доходили Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Я понимаю организаторов турниров, которые, следуя своим инструкциям, пытаются замедлить корты. Это выгодно тем, кому нужно выдавать выдающиеся победные удары, чтобы победить Синнера, ведь, если корт быстрый, им может хватить всего пары своевременных ударов для победы. Организаторы турниров думают: «Я бы предпочёл, чтобы в финале были Синнер и Алькарас, понимаете?» В некотором смысле это работает на теннис», — приводит слова Федерера Corriere della Serra со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика.