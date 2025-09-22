Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер заявил, что турниры намеренно замедляют покрытия ради финалов Синнер — Алькарас

Федерер заявил, что турниры намеренно замедляют покрытия ради финалов Синнер — Алькарас
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что организаторы турниров ATP намеренно замедляют покрытия, чтобы до финалов доходили Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Я понимаю организаторов турниров, которые, следуя своим инструкциям, пытаются замедлить корты. Это выгодно тем, кому нужно выдавать выдающиеся победные удары, чтобы победить Синнера, ведь, если корт быстрый, им может хватить всего пары своевременных ударов для победы. Организаторы турниров думают: «Я бы предпочёл, чтобы в финале были Синнер и Алькарас, понимаете?» В некотором смысле это работает на теннис», — приводит слова Федерера Corriere della Serra со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика.

Материалы по теме
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android