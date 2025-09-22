Гауфф: в это время года всегда ищешь способы, как улучшиться к следующему сезону

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она воспринимает оставшуюся часть сезона, отметив, что одной из целей на этот период станет подготовка к следующему году.
«Мне нужно было взять перерыв. Потом я тренировалась во Флориде. Да, думаю, цель — подготовиться к следующему году и рассматривать оставшуюся часть сезона почти как предсезонку, что я сделала и в прошлом году. В итоге это принесло успех, так что посмотрим. Думаю, в это время года всегда ищешь способы, как улучшиться к следующему сезону», – приводит слова Гауфф Punto De Break.
Кори Гауфф примет участие в «тысячнике» в Пекине (Китай), который пройдёт с 24 сентября по 5 октября. Американка является действующей чемпионкой турнира.