«Можно играть одинаково и побеждать». Федерер указал на проблему в современном теннисе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о проблеме, которая беспокоит его в современном теннисе.

«В моё время только 12 турниров действительно имели значение, поэтому все играли на поверхности, которая им нравилась, и иногда не встречались: это были самые красивые матчи, атакующий против контратакующего.

Теперь же все играют похоже, и это происходит потому, что директоры турниров позволили благодаря скорости мячей и кортов, чтобы каждая неделя была практически одинаковой.

Они должны это исправить. Нам нужны не только быстрые корты… Мы хотели бы видеть Алькараса и Синнера на сверхбыстрых кортах, и чтоб потом теннис уходил на сверхмедленное покрытие, посмотреть бы, совпадут ли [финалы].

Именно поэтому сейчас можно просто выиграть, ну, не знаю, чемпионат Франции, Уимблдон, Открытый чемпионат США и при этом играть одинаково», — приводит слова Федерера Corriere della Serra со ссылкой на эфир подкаста Энди Роддика.