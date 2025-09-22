Скидки
Теннис

Гауфф — о давлении: победа на «Ролан Гаррос» помогла снять часть этого груза с плеч

Гауфф — о давлении: победа на «Ролан Гаррос» помогла снять часть этого груза с плеч
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, насколько она ощущает психологическое давление перед стартом турнира WTA-1000 в Пекине, действующей победительницей которого она является.

«Не знаю почему, но для меня конец сезона ощущается иначе. Хотя формально я являюсь действующей чемпионкой турнира в Пекине, совсем не чувствую себя так. Не хочу сказать, что мне всё равно, потому что, конечно, я не выхожу на корт, чтобы проигрывать. Но да, определённо есть такое ощущение лёгкости, когда тебе в каком-то смысле становится всё равно, особенно если сезон уже был успешным.

Думаю, победа на «Ролан Гаррос» помогла снять часть этого груза с плеч. В прошлом году это имело значение, потому что у меня ещё не было большого титула в тот момент. Сейчас не знаю, что именно чувствую. Но однозначно ощущаю себя более свободной. Похоже на тренировочный турнир. Посмотрим, как всё пойдёт», – приводит слова Гауфф Punto De Break.

«Тысячник» в Пекине пройдёт с 24 сентября по 5 октября.

