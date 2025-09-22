Скидки
Видео: Даниила Медведева тепло приняли в аэропорту Пекина

Видео: Даниила Медведева тепло приняли в аэропорту Пекина
Чемпион US Open – 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прилетел в Пекин (Китай), где выступит на хардовом турнире категории ATP-500.

«Добро пожаловать!» — написала пресс-служба турнира в Пекине, опубликовав ролик с Медведевым из аэропорта.

Ранее Медведев неудачно выступил на турнире ATP-250 в Ханчжоу. Посеянный под вторым номером Медведев со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 4:6 проиграл 196-й ракетке мира из Китая У Ибину (WC).

Турнир в Пекине пройдёт с 25 сентября по 1 октября. Его действующим чемпионом является шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

