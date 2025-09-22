Скидки
Коннорс — о Звереве и Циципасе: их время побеждать на ТБШ уходит, двери закрываются быстро

Коннорс — о Звереве и Циципасе: их время побеждать на ТБШ уходит, двери закрываются быстро
Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением о перспективах карьеры греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и немца Александра Зверева, отметив, что у них осталось мало времени, чтобы одержать победу на турнире серии «Большого шлема».

«Всё сводится к умению чувствовать корт. Думаю, молодые ребята, которые сейчас выходят на уровень, становятся умнее и начинают понимать, что такое «чувство корта» и что значит уметь заходить внутрь площадки. Алькарас точно это понимает и в очень юном возрасте.

А вот другим, старшим ребятам — Звереву, Циципасу — лучше поскорее подтянуться, потому что иначе, как мы уже говорили, они оказываются зажатыми: впереди есть конкуренты, позади поджимают новые. Их время побеждать на турнирах «Большого шлема» стремительно уходит, двери закрываются довольно быстро», – приводит слова Коннорса Sportskeeda.

